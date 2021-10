Etats-Unis : Un village américain déconnecté résiste encore

Pour protéger les activités de l’observatoire astronomique et celles d’un site de la NSA, les ondes radio sont limitées à une surface donnée. Pas de réseau téléphonique.

Yvonne a internet dans sa maison mais dès qu’elle en sort, plus de «ding», plus de «ping», plus d’appels ni de notifications. «Cela éclaircit les idées», assure cette femme de 59 ans, propriétaire d’un magasin de souvenirs.