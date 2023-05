Grisons: Un village crée des bouchons «artificiels» pour duper Google Maps

On peut duper Google

En 2020, un artiste berlinois a placé 99 téléphones portables dans un chariot et s’est promené dans des rues de la capitale allemande. Plus il avançait avec son chargement, plus les rues se teintaient de rouge sur Google, alors même qu’aucune affluence de circulation ou de personnes n’était réelle. Car la fonction de Google pour proposer des itinéraires a rapidement cru que de très nombreuses personnes se trouvaient en chemin. Résultat: le logiciel a réagi en indiquant que le tronçon était suroccupé et a ainsi proposé aux autres utilisateurs des itinéraires alternatifs plus fluides. À l’époque, des voix avaient cependant mis en doute le sérieux de la performance artistique.