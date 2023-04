Un village de montagne grison en pré-alerte d’évacuation

«Une évacuation immédiate du village est très improbable, mais nous ne pouvons pas l’exclure totalement», explique Christian Gartmann, membre de l’état-major de conduite communal de la commune d’Albula/Alvara. Il estime toutefois plus probable que le délai de pré-alerte soit long. «Selon toute probabilité, un glissement de terrain dangereux s’annoncera des semaines à l’avance», poursuit-il. Les habitants concernés auraient alors près d’une semaine pour quitter les lieux.

Lors de la réunion de jeudi, la population a été invitée à réfléchir aux objets qu’elle souhaiterait emporter en cas d’évacuation. «Si l’on s’absente de chez soi pendant des semaines ou des mois, il faut se préparer à emporter tout ce dont on a besoin et à laisser les bagages inutiles à la maison», reprend Christian Gartmann. Il conseille de prendre son ordinateur portable plutôt que… son canapé. «Nous avons recommandé aux résidents d’avoir préparé une valise avec les choses les plus importantes pour une éventuelle urgence», conclut-il