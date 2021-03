Une baignade dans l’océan suivie d’une balade en pleine nature et d’un apéro sur une terrasse: on dirait une pub destinée aux touristes, n’est-ce pas? Eh bien non! L’île de Madère, au Portugal, a mis sur pied une campagne publicitaire internationale pour séduire les nomades digitaux, les professionnels libres de leurs mouvements, et les employés mis en télétravail à cause de la crise sanitaire.