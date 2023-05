Un village schwytzois coupé du monde pendant une journée

Alors que tous les regards sont actuellement tournés vers Brienz (GR), déserté par ses habitants à cause de la menace imminente d’un éboulement, le village de Riemenstalden (SZ) s’est retrouvé, mercredi, coupé du monde extérieur à cause d’un glissement de terrain. Après l’éboulement, la seule route qui mène au village, où vivent près de 80 personnes, a dû être fermée.