Faune : Un village tchèque à la rescousse de cigogneaux et de leur père

Après la mort d’une femelle cigogne, des habitants d’un village tchèque ont décidé de se relayer pour nourrir les petits et le papa, suscitant une énorme vague de sympathie.

«On leur apporte un peu de tout, du poisson, des vers de terre et même des souris», indique Jiri Zeman, un ingénieur qui se relaie avec un ami jardinier pour monter la nourriture trois fois par jour aux oisillons et à leur père, qu’ils ont baptisé «Bukacek», en référence au nom de la commune. Une caméra filme le nid et diffuse en continu sur internet.