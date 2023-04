Au Tessin, Caslano verse 200’000 litres d’eau par terre en pleine sécheresse

Est-ce raisonnable de maintenir une tradition qui consiste à déverser de l’eau dans les rues quand des villages voisins sont appelés à la retenue sur leur propre consommation? La Municipalité de Caslano (TI) estime que oui. Deux fois par an depuis vingt ans, les rues du centre de la localité sont nettoyées à l’eau potable, à Pâques et le 1er août. Cette année, ce grand ménage tombe mal puisqu’il tombe en période de sécheresse, relèvent ce mardi nos confrères de «20 minuti». Or, il faut 200 m³ cubes d’eau pour le mener à bien, soit la consommation annuelle d’environ 4 personnes en moyenne en Suisse.