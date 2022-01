Arc lémanique : Un vin valdo-genevois créé en l’honneur du derby de hockey

Plusieurs vignerons ont créé un assemblage de chasselas pour honorer la rencontre des équipes de hockey de Genève et Vaud.

Les crus assemblés proviennent des cantons de Genève et Vaud.

Deux cantons et quatre vignerons pour un pinard qui répond au nom de «La cuvée du lac». Ce chasselas a été assemblé à partir de vins produits sur les deux rives du lac à Genève, dans le Nord Vaudois et sur La Côte. Cette union des deux côtés de la Versoix, initiée par l’Office des vins vaudois, a bout but de célébrer le premier derby lémanique de hockey de 2022.