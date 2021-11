Soleure : Un viol qualifié de «relativement léger» provoque un tollé

Un homme alors âgé de 24 ans avait agressé sexuellement une jeune fille de 17 ans. Il a été condamné à douze mois de prison. Il s’agissait d’un «viol modéré», a déclaré le juge pour justifier la sentence.

Le tribunal d’Olten-Gösgen in Olten (SO) où l’affaire a été traitée.

En février 2018, un homme alors âgé de 24 ans avait violé une jeune fille de 17 ans dans une chambre d’hôtel. Devant le tribunal, la victime a déclaré qu’elle avait clairement dit qu’elle ne voulait pas de relation ni de rapport sexuel avec lui. Mais ce dernier l’avait tout de même forcée et la jeune fille avait déposé une plainte contre son agresseur.

Mercredi, le tribunal d’Olten-Gösgen a reconnu le jeune homme coupable, rapporte l’«Oltner Tagblatt» . Le jeune homme, aujourd’hui âgé de 27 ans, écope d’une peine de 28 mois de prison, dont 12 fermes. Il est en outre frappé d’une expulsion de 7 ans et devra payer une indemnité pour tort moral et prendre en charge les frais de procédure.

Le juge justifie la peine

Alors que l’auteur d’un viol est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à 10 ans de prison, le président de la Cour, Valentin Walter, a justifié cette sentence relativement clémente en affirmant qu’il s’agissait d’un «viol relativement léger, si on peut le dire ainsi» car l’accusé n’aurait fait preuve que de peu de violence et l’acte aurait été relativement bref . Durant l’audience, fin octobre, le ministère public avait pour sa part requis 3 ans de prison et une expulsion de 10 ans. De son côté, la défense avait plaidé l’acquittement.