«Les flammes sortaient sur toute la longueur de l’appartement», décrit le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours de la Ville de Genève (SIS). Vendredi, peu après 23h, les hommes du feu ont été alertés par une dizaine d’appels signalant un incendie au 40, avenue d’Aïre, dans le quartier des Charmilles.

Arrivés sur les lieux en deux minutes, les pompiers ont rapidement fait appel à des renforts, au vu de la virulence du sinistre. Celui-ci s’est produit au cinquième étage d’un immeuble en comptant six (dont quatre de bureaux, inoccupés à cette heure-là). Au total, trente sapeurs professionnels et volontaires de la Ville avec dix véhicules ont été mobilisés pour venir à bout des flammes. Deux grandes échelles et deux lances ont été déployées. Trois ambulances étaient également sur place.