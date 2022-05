Saint-Julien-en-Genevois (F): Un violent incendie a ravagé la sous-préfecture 

La sous-préfecture de Saint-Julien-en-Genevois (Haute-Savoie/F), à la frontière franco-genevoise, s’est embrasée jeudi matin, pour une raison que l’enquête devra déterminer. L’alerte a été déclenchée à 8h49. «Nous avons d’abord engagé un dispositif de moyenne intensité, mais une fois sur place, le feu s’est révélé très virulent, rapporte Sébastien Paletti, directeur du Service de défense contre l'incendie et de secours de Haute-Savoie (SDIS 74) . Du coup, nous avons revu nos moyens à la hausse.» En plus des 70 sapeurs mobilisés, 10 pompiers genevois du Service d’incendie et de secours étaient également à pied d’œuvre. Le secteur a été bouclé.

Un pompier a été très légèrement blessé. «Le personnel a pu quitter les lieux sain et sauf», a précisé une porte-parole de la sous-préfecture. Sur place, «20 minutes» a constaté qu’à 11h20, le feu était quasi maitrisé, il n’y avait plus de flammes. La toiture du bâtiment est sévèrement endommagée. En plus du troisième étage, le deuxième est également touché et «nous essayons de sauver le premier, indique Sébastien Paletti. L’objectif est de préserver les archives et le matériel informatique de la sous-préfecture».