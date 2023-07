Suisse orientale: Un violent orage sème la désolation sur un festival

Un orage qui rappelle celui de Bienne il y a 10 ans

L’orage qui a dévasté le festival n’est pas sans rappeler celui qui s’était abattu sur la Fête fédérale de gymnastique de Bienne en juin 2013 et qui avait fait une quarantaine de blessés. Une tente s’était effondrée à Ipsach (BE) sous l'effet du vent qui soufflait à plus de 100 km/h.