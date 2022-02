Vaud – Un violent pugilat agite le petit monde du basket veveysan

Le clash a eu lieu aux Galeries du Rivage, après un match de juniors. Chantal Dervey/24 heures

Dire qu’entre le Vevey Riviera Basket (VRB) et l’Union Lavaux Riviera Basket (ULRB) on ne s’apprécie pas tient de l’euphémisme. Depuis la création du second, en 2017, les invectives fusent entre les deux clubs. Le 9 février 2020, les amabilités ont franchi un palier entre le président d’ULRB (candidat malheureux à la Municipalité en 2020 puis en 2021) et le responsable des animations du VRB. Un geste, peut-être un doigt d’honneur, a mis le feu aux poudres. Après s’être craché dessus, selon l’acte d’accusation, les deux protagonistes en sont venus aux mains et ont fini sur le parquet, dans un corps-à-corps. Bilan: des blessures à une main et à un genou pour le président; traumatisme cranio-cérébral et plaies au visage pour le bénévole.

Pour un des avocats de ce dernier, Me Gillon, son client n’a ni asséné de coups ni craché. «Son agresseur est en conflit avec beaucoup de monde. De plus, il a été vexé de ne pas devenir dirigeant (ndlr: président) du VRB», a-t-il rappelé. «Mon client s’est fait cracher à la figure puis attaquer, et son agresseur joue les victimes, lui a répliqué Me Tabet. Mon mandant a subi le premier coup, puis s’est débattu, on ne va pas le nier. Mais il ne s’agissait que de gestes de défense.»

Les avocats ont plaidé l’acquittement des charges de lésions corporelles simples et voies de fait. Deux chefs d’accusation communs auxquels il faut ajouter menace pour le président de l’ULRB et injure pour le bénévole et speaker du VRB. Le verdit sera connu lundi.