La Chaux-de-Fonds (NE) : Il écope de prison avec sursis et expulsion de Suisse pour viol

Un Chaux-de-Fonnier d’origine camerounaise a été reconnu coupable de deux viols sur sa maîtresse entre octobre 2020 et mai 2021. Le second viol a eu lieu alors que cette dernière était enceinte. Il a été condamné à 22 mois de prison avec deux ans de sursis ainsi qu’à l’expulsion du territoire suisse et de l’espace Schengen pour une durée de cinq ans. Il avait par ailleurs déjà été condamné en juillet 2022 pour coups et blessures sur son épouse.