Etats-Unis : Un violeur en série condamné à 897 ans de prison

Un homme qui avait terrorisé la Californie du Nord pendant une quinzaine d'années a été condamné ce vendredi à près de 900 ans de prison.

Entre 1991 et 2006, neuf femmes de six comtés de Californie du Nord avaient été agressées sexuellement. L'homme sévissait de nuit: il entrait chez ses victimes par effraction, les attachait puis les violait à plusieurs reprises, comme le relate CNN. Certaines avaient été kidnappées et emmenées vers un distributeur automatique de billets, et leurs comptes en banque avaient été vidés par l’agresseur.