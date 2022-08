Espagne : Un violeur verse 6000 euros à sa victime pour éviter la case prison

Un projet de loi imposant un consentement explicite a été adopté mi-juillet par le Sénat espagnol et doit repasser par la Chambre des députés pour être définitivement adopté.

Un Espagnol, condamné pour avoir violé une travailleuse saisonnière paraguayenne dans le sud-est du pays, a échappé à la prison après avoir trouvé un accord avec sa victime, indemnisée à hauteur de 6000 euros. Le jugement, rendu public par le quotidien «El País», l’oblige à participer à un «programme de formation en éducation sexuelle» et lui interdit d’approcher sa victime ou de communiquer avec elle pendant sept ans.

Ce sexagénaire, responsable d’une ferme de Murcie, était accusé d’avoir abusé d’une saisonnière originaire du Paraguay travaillant à la récolte des abricots après être venu la chercher en voiture, le 14 mai 2019. Arrivée à la ferme, sa victime lui a dit qu’elle souhaitait partir. Mais il est devenu agressif, l’a insultée et l’a frappée, avant de la violer, relate le jugement. L’homme a ensuite menacé la saisonnière, assurant qu’elle et ses «compatriotes» perdraient leur emploi si elle racontait ce qui s’était passé. Mais la femme, qui a subi diverses blessures, a porté plainte et son agresseur a été placé en détention provisoire durant 6 mois.