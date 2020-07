Black Eyed Peas

Un virage latino en forme d’hommage

Le trio américain fait fort avec les singles tirés de l’album «Translation», à l’image de «Mamacita», titre parmi les plus streamés du moment

«L’album est à l’image du monde: noir, blanc, asiatique et latino. On pourrait penser que c’est une création pour l’ONU», a imagé Will.i.am, leader de Black Eyed Peas, sur NRJ. Quant au choix du reggaeton, c’est selon lui «un hommage à ce style et à cette culture. On voulait fusionner cet univers avec le nôtre». Le trio, qui aurait dû jouer au Gurten Festival, le jeudi 16 juillet 2020, à Berne, a aussi collaboré avec DJ Snake sur «Action», «un producteur incroyable, qui a contribué à l’explosion du reggaeton avec ses hits «Taki Taki» et «Loco Contigo».