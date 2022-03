Cyclisme : Un virus grippal terrasse le peloton de Paris-Nice

Dix-huit coureurs, dont les Suisses Stefan Bissegger et Gino Mäder, ont été contraints de ne pas prendre le départ de la 5e étape, jeudi.

Parmi les coureurs qui ont renoncé à poursuivre la course figurent notamment le Français Clément Champoussin (AG2R Citroën), l’Italien Matteo Trentin (UAE) et le Néerlandais Dylan Groenewegen (BikeExchange) et le Suisse Stefan Bissegger (EF Education).

L’Allemand Nils Politt (Bora), le Belge Amaury Capiot (Arkea-Samsic), le Suisse Gino Mäder (Bahrain), le Belge Yves Lampaert et le Tchèque Zdenek Stybar (Quick-Step), l’Américain Dylan Vermaercke (DSM), le Belge Jens Keukeleire et l’Américain Neilson Powless (EF Education), le Norvégien Carl Frederik Hagen, le Canadien James Piccoli et le Belge Tom Van Asbroeck (Israël PT), le Belge Jonas Rickaert, l’Italien Kristian Sbaragli et l’Australien Jay Vine (Alpecin) sont les autres coureurs à avoir quitté la course.