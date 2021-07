Santé : Un virus menace les bronches des tout-petits

Le nombre de cas de bébés ou de jeunes enfants atteints de maladies respiratoires grave explose. À cause de l’isolement pendant la pandémie et leur manque de résistances naturelles.

Chaque jour, des dizaines de bébés et de jeunes enfants tombent malades à cause du virus respiratoire syncytial humain (VRS) . Cette maladie très contagieuse provoque des bronchites aiguës avec des complications chez les jeunes enfants. Elle se transmet de personne à personne par les gouttelettes de salive lors d’un contact rapproché et il n’existe pas de vaccin. Normalement, les pics sont atteints en automne et en hiver.