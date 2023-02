Santé : Un virus touchant l’animal découvert chez un humain

Les médecins ont récemment découvert chez une patiente parisienne un nouveau type de circovirus, un agent pathogène infectant les animaux et qui peut également rendre les humains malades. «Elle présentait une hépatite chronique inexpliquée avec peu de symptômes. Elle avait subi une transplantation cardiopulmonaire 17 ans auparavant et avait été suivie régulièrement depuis. Nous avons eu accès à un grand nombre d’échantillons pendant plusieurs années et avons ainsi pu identifier ce nouveau virus, ce qui était totalement inattendu», explique Marc Eloit, coauteur de l’étude qui a mis en avant cette découverte.