Initiative antiburqa : Un visage masqué risquera 1000 francs d’amende en Suisse

Masques de carnaval autorisés

Le texte transmis au parlement stipule qu’il sera interdit de se couvrir le nez et la bouche mais prévoit une série d’exceptions. L’interdiction ne s’applique pas à bord des avions en Suisse et à l’étranger ni dans les locaux servant aux relations diplomatiques et consulaires. Il sera également possible de se dissimuler le visage dans les églises et autres lieux de culte.