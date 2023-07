États-Unis: un visiteur fait une découverte alarmante sur un grand huit

Jeremy Wagner a été frappé par le manque de réactivité du personnel du parc. YouTube

Jeremy Wagner passait une chouette journée au parc Carowinds à Charlotte (Caroline du Nord), vendredi. L’Américain était accompagné de sa fille de 14 ans, de son fils de 13 ans, de sa nièce de 12 ans et d’une amie de son fils, elle aussi âgée de 13 ans. Comme Jeremy l’a raconté au «Washington Post», les enfants sont montés plusieurs fois à bord du Fury 325, un grand huit que le parc présente comme «les montagnes russes les plus hautes, les plus rapides et les plus longues d’Amérique du Nord».

En fin de journée, Jeremy a quitté le site pour aller récupérer sa voiture sur le parking et la rapprocher de l’entrée. Il est ensuite retourné dans le parc, où les enfants l’attendaient. C’est à ce moment-là qu’il a repéré un sérieux problème sur le Fury 325: un des piliers en acier de l’attraction était fissuré, voire sectionné, et branlait dangereusement à chaque passage d’un wagon. Après avoir filmé la scène, devenue virale sur les réseaux sociaux, Jeremy a alerté un employé: «Vous devez fermer ce manège. Ça va mal finir», lui a-t-il lancé.

Face à l’attentisme de son interlocuteur, le visiteur s’est adressé à d’autres membres du personnel, qui ne semblaient pas particulièrement inquiets. «Ce qui m’a marqué, c’est l’absence de sentiment d’urgence», témoigne-t-il. Selon lui, l’attraction aurait pu «devenir incontrôlable et traverser le parking comme un rouleau compresseur, écrasant les piétons, les voitures et tout ce qui se trouvait sur son chemin.» L’alerte lancée par Jeremy a fini par payer: le parc a fermé ses portes vendredi dernier et le Fury 325 est hors service jusqu’à nouvel avis.

«L’équipe de maintenance du parc procède à une inspection minutieuse et l’attraction restera fermée jusqu’à ce que les réparations soient terminées», a indiqué Courtney Weber, cheffe de la communication du parc. Jeremy, lui, a eu bien du mal à surmonter son effroi sur la route du retour, ne pouvant s’empêcher d’imaginer le pire. Mais une dizaine de minutes plus tard, un pompier l’a appelé pour lui annoncer que l’attraction venait de fermer. L’inquiétude laissant sa place au soulagement, Jeremy assure qu’il laissera ses enfants remonter à bord du Fury 325 après réparation. «Ce sera sûrement encore mieux, plus sûr que ça ne l’était avant», se réjouit-il.