Il aura fallu trois ans de recherche et de développement pour présenter le projet de ce bateau-usine, initié par le Franco-Suisse Yvan Bourgnon, premier navigateur en solitaire à rallier à la voile l’Alaska au Groenland.

«À ce jour nous avons levé plus de 10 millions d’euros et le Manta sera mis à l’eau en 2024», explique Milan Despotovic, directeur de The SeaCleaners Swiss, qui poursuit en précisant que «nous avons été surpris positivement de l’engouement des donateurs et des industriels suisses pour le projet et souhaitons encore le faire grandir».

L’ONU, partenaire du projet avec son programme Environment, estime qu’il y aura plus de déchets plastiques que de poissons dans les océans si rien n’est fait d’ici à 2050. Le WWF a calculé qu’environ 86 millions de tonnes de plastiques encombraient les océans dont 80% provenant de la terre ferme.

La mobilité et l’autonomie comme avantage concurrentiel

Le Manta pourrait être une solution parmi d’autres pour lutter contre ce type de pollution. D’autres projets du même type existent déjà comme par exemple ceux de l’ONG néerlandaise The Ocean Clean Up.

Contrairement au projet néerlandais, Le Manta de The SeaCleaners promet de collecter et traiter les microdéchets plastiques directement dans les zones marines. Le bateau devrait avancer grâce au vent et à l’énergie solaire en étant ainsi à 75% autonome.

«Toute les initiatives qui visent à nettoyer des océans sont complémentaires. Notre bateau a toutefois l’avantage d’être bien plus mobile que celui de The Ocean Clean Up. De plus, sa capacité de collecte bénéficie de deux embarcations supplémentaires capables de ramasser les déchets dans les zones plus étroites et de les ramener dans l’usine de traitement embarquée», souligne Milan Despotovic.

Le Manta utilisera également les énergies renouvelables à son bord :