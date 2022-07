Haute-Savoie (F) : Un voilier se retourne sur le Léman

Les passagers d’une embarcation ont dû être secourus vendredi soir, dans le Chablais français.

Un bateau s’est retrouvé en mauvaise posture et s’est renversé sur le lac Léman. L’incident s’est produit vendredi vers 19h, au large de la commune haut-savoyarde de Sciez, relate «Le Dauphiné Libéré». Les deux occupants sont tombés à l’eau et on dû être pris en charge par les pompiers. Ceux-ci ont pu les ramener vers la rive, indemnes. Le voilier a été remorqué vers le bord.