Aigle (VD): Le voisin braque un fusil sur eux, ils le maîtrisent

«Il répétait: ‘Je vais les tirer! Je vais les tirer!’» Il nous a toujours menacés, mais je ne pensais pas qu’il descendrait de chez lui… C’est pourtant ce qu’il a fait. Il a sorti son fusil, avant de le pointer sur nous.» Donnie, 29 ans, est encore bouleversé par l’attaque dont lui et son ami, âgé de 51 ans, ont été victimes, lundi soir à Aigle (VD).

Insultes, menaces et arme à feu

Aux alentours de 23h, alors que Donnie était dehors avec son ami, devant la villa de ce dernier, son voisin, qui leur avait déjà proféré des insultes et propos haineux, a menacé les deux Albanais du Kosovo avec un fusil à pompe. À ce moment-là, ils ignoraient encore que l’arme n’était pas chargée. «On a vu des atrocités pendant la guerre au Kosovo. Mais là, on est hyperchoqués. Traumatisés. On a vu notre vie défiler…», raconte le vingtenaire, dont la voiture aurait fait trop de bruit à son arrivée dans le quartier. C’est, d’après lui, ce qui aurait mis l’individu hors de lui.