Nyon: Un voisin violent ira en prison puis sera expulsé de Suisse

Le Tribunal de Nyon a condamné à 30 mois de prison ferme un Portugais qui s’en était très violemment pris à ses voisins, en août 2019, dans une commune du pied du Jura. A la suite d’une parole qu’il avait jugée déplacée, ainsi que le relate «La Côte», l’homme avait attaqué à coups de pelle et de poutre un père et son fils, puis asséné des coups de poing et de pied au thorax et au visage de la mère, sérieusement blessée. L’agresseur, jugé en son absence, a aussi écopé de 30 jours-amende à 30 francs le jour et de 600 francs d’amende. Il devra verser 21’000 francs pour tort moral à ses ex-voisins, et s’acquitter de 30’000 francs de procédure. Pour couronner le tout, il a été expulsé de Suisse pour huit ans.