Îles Baléares : Un vol de Swiss est retardé parce qu’elle mange une mandarine à bord

La passagère, qui rentrait de vacances par le vol LX 2155, s’est installée à bord, a chargé des films sur sa tablette et a placé ses écouteurs sur ses oreilles. Puis, Swiss ne servant plus de nourriture à bord, elle a décidé de grignoter des mandarines. Jusqu’ici, rien que du banal.

Une hôtesse de l’air s’est alors approchée d’elle. «J’ai cru qu’elle me demandait si je voulais quelque chose à manger, mais comme j’avais les écouteurs sur les oreilles, je n’ai pas bien compris et j’ai répondu non», explique Andrea, qui s’est aussitôt replongée dans ses occupations.

L’équipage recherche l’origine de l’odeur

Selon ses dires, le personnel de bord s’est ensuite montré plutôt grossier à son égard et le pilote est même venu lui faire des remontrances, l’accusant d’avoir provoqué un retard de 48 minutes. L’avion a ensuite pu décoller et atterrir à Zurich, plus d’une demi-heure plus tard que prévu.