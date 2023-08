Transport aérien: Un vol Swiss Genève-New York s’arrête à Zurich

Le vol LX22 de Swiss à destination de New York a suivi un itinéraire étrange, jeudi. Selon les données de la plateforme Flightradar24, l’avion a quitté l’espace aérien suisse en direction du nord-ouest, puis a effectué une boucle au-dessus de la France, avant de revenir en direction de la Suisse centrale via Thoune. Au-dessus du lac des Quatre-Cantons, l’appareil a de nouveau fait demi-tour et a survolé le Liechtenstein avant d’atterrir finalement à l’aéroport de Zurich.