Football : Un vol toutes les 10 minutes pendant le Mondial au Qatar

La Coupe du monde de football qui se profile au Qatar (du 20 novembre au 18 décembre), avec des stades climatisés notamment, fait déjà beaucoup jaser. Mais la nouvelle révélée par l’ Obs de ce mardi va mettre les mouvements écologiques encore plus en rogne: le Qatar ne pouvant accueillir la totalité du 1,2 million de spectateurs attendus pendant la compétition, un système de navettes aériennes sera mis en place avec les pays voisins qui hébergeront une partie des supporters.

En tout, ce sont plus de 160 vols par jour qui sont prévus, soit plus d’un avion toutes les dix minutes! C’est ce qui devrait permettre à ces spectateurs logés hors-Qatar de pouvoir faire l’aller-retour et assister au match de leur équipe favorite au cours de la même journée.