Bélarus : Un vol Vienne-Moscou annulé faute d’autorisation russe

Pour éviter le Bélarus, la compagnie d’aviation autrichienne a demandé une autorisation de contournement via la Russie. Sans résultat.

Lufthansa évite le Bélarus

Loukachenko affirme avoir «agi légalement»

Pas de preuve de la présence d’agents du KGB

Le G7 condamne le détournement

Les ministres des Affaires étrangères du G7 ont condamné jeudi «avec la plus grande fermeté» l’arrestation par le Bélarus du journaliste d’opposition Roman Protassevitch et de sa compagne et exigé leur «libération immédiate et inconditionnelle» ainsi que celle des autres journalistes et prisonniers politiques dans le pays.