Philippines : Un volcan crache un gaz toxique non loin de Manille

Un volcan situé à 50 km au sud de Manille crache depuis près d’une semaine un gaz toxique qui pourrait être dangereux pour plus de 300’000 personnes.

Le volcan Taal , situé au milieu d’un lac, est l’un des plus actif des Philippines, pays de la Ceinture de feu du Pacifique, une zone d’intense activité sismique et volcanique.

Il a commencé il y a quelques jours à cracher des quantités de plus en plus importante de dioxyde de soufre, enveloppant peu à peu la capitale dans un smog qui a poussé les autorités à mettre en garde les personnes fragiles, estimant que ce nuage pourrait être dangereux pour la vie ou la santé de plus de 300’000 personnes.