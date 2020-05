Pays-Bas

Un volcan découvert dans la mer du Nord

Des géologues ont découvert par hasard un volcan éteint enfoui à 3 km de profondeur dans la mer du Nord. Il a été baptisé Mulciber, du nom du dieu romain du feu et des volcans.

Un volcan éteint a été découvert dans la mer du Nord à environ 100 kilomètres au large de Texel, la plus grande île des Wadden aux Pays-Bas, a confirmé cette semaine l'Organisation des Pays-Bas pour la recherche scientifique appliquée (TNO). Il a été baptisé Mulciber en l’honneur du dieu romain du feu et des volcans.

Le volcan, enfoui à 3 kilomètres de profondeur et vieux de 150 millions d'années, a été découvert accidentellement par des chercheurs lors d'une nouvelle analyse de données issues d’une étude du sous-sol de la mer du Nord. «Cette découverte marque un moment important dans la compréhension du volcanisme de la mer du Nord», a déclaré Michel van der Meulen, qui a dirigé le Service géologique des Pays-Bas pour la TNO.

Épais paquet de cendres volcaniques

L'ancienne formation a été reconnue par des écarts frappants dans la structure du fond marin, combinés à des mesures du champ magnétique terrestre. De plus, un épais paquet de cendres volcaniques et de basalte, une roche magmatique volcanique issue d'un magma refroidi rapidement, a été découvert près de l'emplacement. «Ces observations ne pouvaient être expliquées de manière satisfaisante que d'une seule manière: la présence d’un volcan», a expliqué Van der Meulen. Les cendres avaient été trouvées en 1985. À cette époque, les chercheurs pensaient que ces couches provenaient du volcan Zuidwal, situé à 100 kilomètres au sud-est.

Van der Meulen a par ailleurs déclaré que le volcan n’entrerait très probablement plus jamais en éruption: «Les chances de l'éruption de Mulciber sont presque nulles. Les géologues font la distinction entre les volcans dormants et les volcans éteints. Dormant signifie que le volcan est maintenant calme mais peut redevenir actif. Cela est possible après des centaines, voire des milliers d'années d'inactivité. Mais nous pouvons déclarer que Mulciber est éteint.»