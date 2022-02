Bâle-Campagne : Un voleur de chat revient sur le lieu du crime, il se fait filmer à son insu

Un inconnu a dérobé Blinky. Il est revenu plus tard pour voler une couverture et une écuelle. Il a été filmé.

Vendredi dernier, Bernadette, habitante de Reinach (BL), a publié la vidéo du voleur de son chat sur Facebook. Tout a commencé il y a une semaine, quand Blinky a été enlevé. «Mon voisin nourrissait encore mes chats à 18h. Quand je suis allée voir à 22h, tout avait été saccagé, raconte Bernadette. Ils ont pris Blinky avec son petit abri qui est sur la terrasse. Ils ont par contre abandonné une trottinette.» La maîtresse a signalé le vol à la police et a diffusé les avis de disparition auprès du refuge et du centre d'appels pour animaux.

Or, la nuit même, le voleur est revenu avec un complice sur le lieu du crime et a encore récupéré une couverture et une gamelle dans l’abri du minet. Sauf que cette fois, il a été filmé en train de le faire.