Criminalité : Un voleur de remorque de vélo sévit en Thurgovie

Le week-end dernier, une mère de famille vivant à Arbon (TG) a fait une découverte choquante en se rendant dans son garage. «L’arrière de mon vélo était détruit et la remorque pour les enfants, avec tous les jouets à l’intérieur, a été volée», explique-t-elle. Elle précise que les vis de la remorque ont été arrachées de force. Le garage qui relie deux maisons s’ouvre à l’aide d’une télécommande. La mère de deux enfants suppose que «quelqu’un a trouvé une voiture ouverte et a ensuite volé une télécommande pour avoir accès au garage».

La femme de 33 ans précise que depuis la disparition de leurs affaires ses deux enfants sont inconsolables — et en particulier sa fille de deux ans qui a perdu «ses jouets et ses lunettes de soleil préférées». Elle a raconté son histoire sur Facebook. «Comment peut-on être aussi sans cœur et voler quelque chose à d’autres enfants?» s’interroge-t-elle, avant de s’adresser directement au voleur: «Si tu as un peu de décence, tu ramènes les choses».