Criminalité Un voleur de voiture force deux barrages au Tessin

Un requérant d’asile libyen de 55 ans a été interpellé après avoir volé une voiture avec un complice à Chiasso (TI). La police a dû ouvrir le feu pour mettre fin à sa fuite. Le complice est toujours recherché.

La police a été avertie peu avant 01h00 du vol d’une voiture par deux individus. Un dispositif de recherche a immédiatement été mis en place par la police cantonale, avec le soutien des gardes-frontière et des polices communales de Chiasso et Mendrisio, indiquent le ministère public et la police cantonale.