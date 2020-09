Nyon : Un voleur récidiviste a pu être interpellé

La police vaudoise a pu arrêter à Nyon un homme qu’elle recherchait pour des vols de bourses de sommelière et des vols à l’astuce dans des bijouteries.

Un ressortissant britannique âgé d’une cinquantaine d’années a été arrêté jeudi 17 septembre à Nyon grâce au signalement donné par un inspecteur de la police de sûreté. L’homme était recherché par la police vaudoise qui le soupçonnait d’avoir commis, entre août 2019 et septembre 2020, dans différents cantons, plus d’une dizaine de vols de bourses de sommelière et d’avoir également commis des vols à l’astuce dans des bijouteries.