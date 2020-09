Le 3 septembre, la Municipalité de Lausanne a sollicité un crédit de 4 ’ 285 ’ 900 francs visant à assainir, réhabiliter et améliorer les équipements du stade de la Pontaise. Ce qui pourrait permettre à la réunion d’athlétisme de satisfaire aux exigences de la fédération internationale. Il faut savoir que le stade ne répond plus à certains critères de sécurité (barrières et garde-corps trop bas, carbonation du béton, etc), ni aux normes sportives.