Un voyage en train de nuit doit se réserver six mois à l’avance

Les trains de nuit connaissent une demande si forte qu’il faut désormais réserver son voyage six mois à l’avance. «Pour les vacances scolaires, il faut s’y prendre six mois à l’avance», confirme un employé des CFF au «Matin Dimanche». Mais «tout au long de l’année, les week-ends sont très demandés. Nous recommandons de voyager entre le lundi et le jeudi ou le samedi, jours où il y a plus de places disponibles, et de réserver longtemps à l’avance», complète la porte-parole, Sabine Baumgartner.