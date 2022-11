Marine El Himer s'est rendue à La Mecque

Marine El Himer : Un voyage qui l’a marquée à vie

Après avoir récemment annoncé qu’elle avait été naturalisée Marocaine et qu’elle s’était convertie à l’islam, Marine El Himer, qui s’était fait draguer par le rappeur Tyga, s’est rendue à La Mecque. «Ces moments marquent le plus beau jour de ma vie. Il n’existe pas de mots assez forts pour exprimer l’intensité du bonheur et des émotions vécus. Un voyage spirituel qui, je l’espère, conti­nuera de m’élever et de me guider», a-t-elle publié le 5 novembre 2022 sur Instagram.