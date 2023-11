Un voyageur n'a pas apprécié les vieilles latrines du Golden Pass

Le Golden Pass assure une liaison directe entre Montreux (VD) et Interlaken (BE).

Le Golden Pass est classé parmi les trains les plus luxueux du monde et, pourtant, un voyageur a cru revenir dans le temps, lundi. Ce dernier a été surpris par les latrines en première classe du Golden Pass, alors qu’il voyageait au départ de Zweisimmen (BE), direction Montreux (VD): «Je pensais que cette époque était révolue depuis longtemps en Suisse», a-t-il dit, sans dissimuler son mécontentement: le Montreux-Berner Oberland-Bahn (MOB) a investi des millions de francs dans les différentes lignes à Zweisimmen, pour permettre aux touristes d’être transportés, tant à Interlaken, comme à Montreux, «mais il n’y a pas assez d’argent pour mettre les véhicules aux normes d’hygiène les plus récentes», ironise-t-il.