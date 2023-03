Suisse: Un Vreneli en or version crypto pour près de 8000 francs

Le Vreneli en or est sans doute la pièce la plus connue des collectionneurs suisses. Il a été frappé à près de 60 millions d’exemplaires entre 1897 à 1949 et vendu à une valeur nominale de 20 francs. Et dès vendredi, la filiale suisse du négociant d’or autrichien Philoro va en proposer une nouvelle version. Elle se veut à la fois numérique et physique.