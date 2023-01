Football: Un week-end de football complètement fou aux Pays-Bas

Un festival de buts entre l’AZ Alkmaar et Utrecht, une partie digne de Football Manager entre l’Ajax et Volendam et une scène inédite lors de Twente-Feyenoord. Le week-end a été magique en Eredivisie.

10 (!) buts ont été inscrits samedi entre l’AZ Alkmaar et Utrecht lors d’un duel épique AFP

Le championnat de première division de football aux Pays-Bas est connu pour ses duels au sommet entre ses clubs légendaires comme l’Ajax Amsterdam, le PSV Eindhoven ou le Feyenoord Rotterdam. Il est aussi reconnu de manière assez unanime par le monde du football comme étant assez spectaculaire avec passablement d’outsiders, de talents locaux et internationaux et une moyenne de buts relativement élevée. Le week-end dernier nous a offert un aperçu condensé assez dingue de ces ingrédients. Magique !

Jeudi soir déjà, lors du match de clôture de la 18e journée du championnat, l’Ajax d’Amsterdam a vécu un scénario que les amateurs du jeu de simulation footballistique Football Manager connaissent et redoutent : une domination totale, voir écrasante pour un résultat nul. Les statistiques sont assez folles, avec notamment ce chiffre hallucinant de 31 tirs à 2 pour une parité de 1-1 au score final. Une supériorité qui s’est également traduite dans la possession de balle à 83% en faveur de l’Ajax. Le score a même été à l’avantage de Volendam pendant vingt minutes grâce à une réussite de Damon Mirani à l’heure de jeu. L’Ajax a finalement sauvé le minimum, le match nul, en marquant à la 80e par l’une des révélations du dernier mondial, Mohammed Kudus. Frustrant.

Des stats à lancer son ordinateur par la fenêtre lorsque cela arrive sur Football Manager Sofascore

Scénario également complètement fou deux jours plus tard à l’AFAS Stadion d’Alkmaar où l’AZ et Utrecht se sont quittés sur le score de 5-5 ! À la mi-temps, le tableau d’affichage affichait déjà 3-3 entre deux formations qui luttent dans le haut du classement cette saison. Le festival a été total et a continué en seconde période où chacune des équipes a encore marqué à deux reprises, portant le score finale à cinq partout. Un résultat qui nous rappelle un certain Olympico de 2009 où Lyon et Marseille s’étaient également quittés sur ce même score improbable.

Pour parachever le spectacle, les suiveurs de l’Eredivisie ont eu encore le droit dimanche à une scène cocasse lors de Twente-Feyenoord, un autre choc au sommet de cette 19e journée de championnat. À la 38e minute de jeu, le portier des visiteurs, Justin Bijlow, s’aventure un peu loin de ses cages et tacle le ballon en touche. Pour empêcher Virgil Misidjan de relancer rapidement le cuir en direction de ses goals abandonnés, le gardien néerlandais lance alors intentionnellement un autre ballon sur la pelouse, entrainant automatiquement un arrêt de la partie lui permettant de regagner sa place tranquillement. Une malice qui a lui a tout de même valu un carton jaune, un ballon lancé furieusement dans sa direction par le joueur de Twente et une vidéo qui a fait le buzz sur les réseaux sociaux. Le match s’est finalement terminé sur le score de 1-1 entre le leader et le cinquième du championnat.