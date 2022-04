séjours en suisse: Un week-end de Pâques en Suisse

Activités sportives , animations pour les enfants ou simplement promenades dans la nature? Voici une sélection de trois destinations pour partir durant le week-end de Pâques et profiter du beau temps .

Le Vully (FR)

Cette région, entre les lacs de Neuchâtel et de Morat, entre le Jura et les Alpes, est une destination pour les amoureux de la nature et de produits du terroir, en particulier le vin, le poisson, les oignons et la rhubarbe.

Le plus de Pâques? Pour la septième année, plus de 40 fontaines décorées pour célébrer Pâques . Le parcours peut s’effectuer à pied ou à vélo. Pour les moins sportifs, un petit train fait le parcours, samedi 16. Sur le mont Vully, une course originale est également organisée, lundi 18 avril. Il s’agit de faire rouler un œuf le plus loin possible sans que la coquille ne se casse.

Baden (AG)

La ville de Baden propose des activités culturelles, mais aussi de bien-être. Baden Stadt, Philipp Hänger.

Station thermale qui compte près de 20 sources d’eaux chaudes, Baden était connue sous le nom d’Aquae Helveticae pendant l’Antiquité. Construite sur les rives de la Limmat, la ville compte de nombreux musées, théâtres et parcs. Des bains de forêt sont notamment proposés durant toute l’année.

Le plus de Pâques? Le musée Langmatt organise dans l’après-midi du samedi 16 avril une grande chasse aux œufs dans ses jardins. Le lapin de Pâques est même attendu pour saluer les enfants présents.

Lac de Brienz (BE)

Des flancs de montagnes qui plongent dans des eaux turquoise, le Lac de Brienz est un joyau naturel au cœur de l’Oberland. Dans ce cadre, les promenades ne manquent pas. On découvre les chutes de Giessbach, 14 cascades successives qui se jettent dans le lac, ou le sentier des sculptures, qui met en avant cet artisanat encore très vivant aujourd’hui.