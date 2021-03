CFF : Un week-end presque sans trains à Lausanne

Des travaux nécessiteront l’interruption quasi totale du trafic dans la région lausannoise les samedi 20 et dimanche 21 mars. Un horaire spécial sera mis en place mais les CFF recommandent à leur clientèle d’éviter au maximum la capitale vaudoise.

Le programme Léman 2030 des CFF franchira une étape importante en gare de Lausanne le week-end des 20 et 21 mars 2021, avec la mise en service du nouvel enclenchement. Durant deux jours, près de 250 signaux, plus de 100 moteurs d’aiguillages, et des centaines d’autres installations de sécurité seront changés, adaptés, puis connectés aux nouvelles installations informatisées de gestion du trafic ferroviaire, indiquent les CFF dans un communiqué. Ces travaux sont un préalable au projet de modernisation des infrastructures de la gare de Lausanne, dont les travaux devraient démarrer cet été.