Un week-end sous le soleil du Tessin

Pour peu qu’on suive certains blogueurs-voyageurs sur Instagram, on a certainement aperçu des photos prises dans ce lieu paradisiaque. On y voit des nageurs sautant depuis les rochers d’un canyon et s’ébrouant dans des eaux azurées. Le village de Lavertezzo ne se trouve pourtant pas dans un pays exotique, mais chez nous, en Suisse, plus particulièrement au Tessin.

Baignade dans la Verzasca près de Lavertezzo. Suisse Toursime / Gian Marco Castelberg & Maurice

Le val Verzasca, où coule la rivière éponyme, est un petit paradis pour les baigneurs. À l’embouchure du cours d’eau, on tombe sur Locarno au bord du lac Majeur. En été, la ville et ses environs proposent une foule d’activités. La plus prestigieuse, le Festival international du film de Locarno, a malheureusement été annulé cette année à cause la crise sanitaire.

Privée de son cinéma open air, la Piazza Grande ne perd rien de son attrait. On prend place sur la terrasse du Gran Caffè Verbano pour un verre ou un repas. L’amateur de poisson ira se sustenter un peu plus loin, au restaurant Cittadella (via Cittadella 18) réputé pour ses spaghettis au homard. Quant au fan d’amaretti, il ira à la pâtisserie Fontana (largo Franco Zorzi 6).

Le merlot est le cépage dominant au Tessin. iStock

Locarno et le lac Majeur vu depuis le sanctuaire de la Madonna del Sasso. swiss-image.ch / Ivo Scholz

Le Tessin est un canton où l’on cultive les plaisirs de la bouche. Il suffit de se rendre dans un grotto des environs de Locarno, vers Ascona par exemple (photo en tête de cet article), pour goûter les produits locaux. Parmi eux, citons la polenta, les fromages et la tourte à la châtaigne. Et bien sûr le merlot, cépage roi dans le canton italophone.

Des restos typiques, on en trouve aussi du côté de Lugano. Cette ville cosmopolite épouse une courbe du lac qui porte son nom, l’un des plus beaux d’Europe. On le découvre en bateau ou en le longeant à vélo notamment en empruntant la route qui mène au village de Gandria.

Le village de Gandria sur le lac de Lugano. Suisse Toursime / Ivo Scholz