Football: Un Xamax inoffensif s’incline contre Aarau

C’est l’un des problèmes récurrents de ce Xamax version 2021/2022. L’une de ses limites, aussi, à l’heure de préparer un exercice prochain où il espère se mêler un peu plus aux premières places: l’offensive est régulièrement à la peine. Certes, Andrea Binotto et son staff disposent de circonstances atténuantes. À commencer par la jeunesse de l’effectif, une contrainte à la fois imposée - par la situation économique du club - et assumée. Cette relève est encore tendre et en plein apprentissage. Mais cet argument ne pourra pas excuser éternellement les carences neuchâteloises dans le secteur offensif. Face à Aarau, ce vendredi soir, les Rouge et Noir ont achevé la rencontre en ayant tenté seulement trois frappes, et aucune n’a trouvé le cadre. Trop peu pour espérer l’emporter.