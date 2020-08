Après la disparition d’E-dison, le 28 juillet 2020 , c’est au tour d’un autre youtubeur de rejoindre les cieux. L’Américain Landon Clifford, suivi par plus de 500’000 abonnés, est décédé des suites de lésions cérébrales le 13 août 2020, après avoir passé six jours dans le coma.

Bouleversée, son épouse, Camryn, 19 ans, a annoncé la terrible nouvelle sur Instagram . «Landon est décédé et a fait don de plusieurs organes à des personnes dans le besoin, a-t-elle expliqué. Il est mort en sauvant la vie des autres. Il était si jeune et avait encore tellement de choses à vivre. Ce n’est pas ainsi que les choses devaient se passer.»

Désormais, la jeune veuve se retrouve seule avec ses deux petites, Colette, 3 ans, et Delilah, 4 mois, nées de son union avec Landon. «Les meilleures parties de lui sont toujours en vie en elles, a écrit Camryn. Quand il me manque, j’embrasse mes filles.» Le couple, qui cumulait 1,3 million d’abonnés sur YouTube, aimait partager son quotidien et ses expériences diverses et variées dans des vidéos amusantes…