États-Unis : Un zoo contraint d’euthanasier des animaux parce qu’il fait trop chaud

Ses deux derniers bœufs musqués ne supportant pas le réchauffement climatique, un parc animalier du Minnesota s’est résolu à les tuer.

Le zoo du Minnesota a confirmé mardi la mort de ses deux derniers bœufs musqués. Les températures étant devenues trop élevées dans cet État du Midwest en raison du réchauffement climatique, les deux femelles souffraient de problèmes de santé liés «aux chaleurs de l’été et du printemps», peut-on lire dans un communiqué diffusé par le zoo. Introduits dans ce parc animalier en 1978, les bœufs musqués viennent de la toundra arctique, région où les températures oscillent entre -34 et -6 degrés.

«On constatait que les bœufs musqués prospéraient quand les températures étaient plus basses mais, au moment où la chaleur et l’humidité ont commencé à les frapper, j’ai vraiment pu remarquer des changements», explique Cindy, une gardienne du zoo. Les deux femelles âgées ne supportant plus leur environnement, le parc animalier s’est résolu à mettre fin à leurs jours en avril dernier, écrit «The Independent» . «Nous avons pris la difficile décision de les euthanasier par charité», explique la direction.

Les premiers problèmes au sein du troupeau de bœufs musqués avaient été détectés il y a 10 ans. Conscients de l’impact du réchauffement climatique sur ces animaux, les responsables du zoo avaient alors décidé de ne plus les faire se reproduire et de ne plus en acquérir. Selon les Centres nationaux d’information sur l’environnement, les températures dans le Minnesota sont actuellement supérieures d’environ 1,1 degré par rapport à celles observées au début du XXe siècle. Depuis l’an 2000, le Minnesota a vécu sept de ses dix années les plus chaudes.