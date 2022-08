Pakistan : Un zoo veut faire de la place en vendant des lions aux enchères

Le zoo de Lahore, au Pakistan, va vendre aux enchères douze de ses 29 lions la semaine prochaine, afin de faire de la place pour la troupe, qui ne cesse de s’agrandir. Les félins sont désormais si nombreux que les lions et les tigres ne peuvent rejoindre leurs enclos qu’à tour de rôle, explique le directeur adjoint du Safari Zoo, Tanvir Ahmed Janjua. Grâce à la vente, «nous allons non seulement libérer de l’espace, mais aussi réduire nos dépenses en viande destinée à les nourrir», espère-t-il.

Les responsables du zoo, qui abrite également six tigres et deux jaguars, prévoient de vendre aux enchères, jeudi, douze jeunes lions, âgés de 2 à 5 ans. L’initiative fait bondir certains défenseurs des animaux, le Fonds mondial pour la nature (WWF) jugeant notamment que les fauves devraient être transférés vers d’autres zoos ou que les femelles devraient être stérilisées ou mises sous contraceptif.

Signe extérieur de richesse

Au Pakistan, il n’est toutefois pas rare – pour les plus aisés – de prendre comme animal de compagnie des lions, des tigres ou d’autres représentants d’espèces exotiques, vus comme des symboles extérieurs de richesse. Leurs propriétaires publient sur les réseaux sociaux des photos et des vidéos des fauves, et les louent comme accessoires pour des films et des séances de photos.