Il a fallu un peu moins de 43 jours à Andrea Marcato de Zurich pour parcourir 5000 kilomètres et remporter la plus longue épreuve de course à pied du monde.

New York : Un Zurichois gagne la plus longue course du monde

«Je vais bien. Même si la victoire n’était pas la chose la plus importante pour moi, je dois avouer que c’est malgré tout une belle sensation que d’avoir gagné.» Le Zurichois Andrea Marcato a réussi l’incroyable exploit de parcourir environ 5000 kilomètres en près de 43 jours à l’occasion de la plus longue épreuve de course à pied du monde, organisée chaque année depuis 1997 à New York, aux Etats-Unis.

Le principe de la Self-transcendence 3100 mile race est toujours le même: courir autour d’un seul et même bloc d’immeubles du Queens et ce tous les jours de 6h du matin à minuit. «J’ai parcouru en moyenne 116 kilomètres par jour», raconte l’ultramarathonien de 39 ans, domicilié à Zurich. «Comme tu cours toujours autour du même pâté de maisons, tu as l’impression que la course ne s’arrête jamais.»

Des pantoufles en poches de glace

Le trentenaire a recouru à la méditation pour tenir bon. «J’ai dû faire le tri dans mes pensées afin de pouvoir me concentrer mentalement et physiquement sur la course.» Andrea Marcato dit aussi avoir pu compter sur le soutien de ses deux accompagnants, qui ont géré son alimentation et qui ont fait en sorte qu’il porte toujours les bons habits selon les conditions météo. Le sportif explique avoir dû ingérer près de 10’000 calories par jour: «J’ai mangé des avocats, des pastèques, du riz brun et du quinoa.» Il a aussi eu recours à des compléments alimentaires. «Et pour ne pas me déshydrater, j’ai non seulement bu de l’eau mais aussi de l’eau de coco.»